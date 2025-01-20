Traktörün Altında Kalarak Can Verdi

Burdur’un Bucak ilçesinde sürücüsünün kontrolün çıkan traktör tarlaya devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi.

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Traktörün Altında Kalarak Can Verdi

Burdur-Antalya karayolu Kızılkaya Kavşağı yakınlarında saat 16.00 sıralarında 58 yaşındaki Recep Yıldız idaresindeki traktör, yolun sağ şeridinde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Kazada traktörün altında kalan Recep Yıldız ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Recep Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında Yıldız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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