Başsavcılık Düğmeye Bastı: İmamoğlu'ndan Sonra Paylaşım Yapanlara da Soruşturma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akın Gürlek hakkında sosyal medyada aynı şekilde paylaşım yapanlar hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Başsavcılık Düğmeye Bastı: İmamoğlu'ndan Sonra Paylaşım Yapanlara da Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatılan soruşturmayı eleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmayı genişletti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında başlatılan resen soruşturmayı takiben, sosyal medya platformlardan aynı şekilde paylaşım yapan kişiler hakkında da soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkındaki açıklamaları ve ailesini tehdit niteliği taşıyan ifadeler kullanmasının ardından, Tehdit ve Terörle Mücadele birimlerine bağlı yetkililer tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Ayrıca, söz konusu açıklamaların ardından Twitter ve benzeri sosyal medya platformlarında aynı şekilde paylaşım yapan kişiler hakkında da ayrıca soruşturma başlatılmıştır."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da SoruşturmaİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da SoruşturmaSiyaset

Kaynak: ANKA

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