Yüksel Arslan'ın Paylaşımına İmamoğlu'nun Danışmanından Yanıt: 'Yavaş Gereken Cevabı Verdi'

Mansur Yavaş’a yakınlığı ile bilinen bağımsız Ankara milletvekili Yüksel Arslan'ın Ekrem İmamoğlu'nu hedef gösteren açıklamalarına İBB Başkan Danışmanı Serkan Özcan'dan açıklama geldi. Özcan, "Tıpkı bugünkü iktidarın yaptığı gibi belden aşağı vuran yaklaşımlara ne milletimiz ne de Sn.Mansur Yavaş kayıtsız kalmayarak gereken cevabı vermişlerdir." dedi.

Yüksel Arslan'ın Paylaşımına İmamoğlu'nun Danışmanından Yanıt: 'Yavaş Gereken Cevabı Verdi'

Seçimlerin ardından İyi Parti’den istifa eden bağımsız Milletvekili Yüksel Arslan’ın, X hesabında yaptığı paylaşımda isim vermeden CHP’yi ve İBB Başkanı İmamoğlu’nu hedef aldığı yorumlarına önce Mansur Yavaş'tan ardından İBB Başkan Danışmanı Serkan Özcan'dan açıklama geldi.

Arslan’ın sert tepkilere neden olan sözlerine ABB Başkanı Mansur Yavaş, ''Bağımsız milletvekili Sayın Arslan’ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir” açıklaması yaptı.

İBB Başkan Danışmanı Serkan Özcan'ın yanıtı ise şu şekilde:

"Bir siyasetçi için başarının temel koşulu, toplumun hemen her kesimini kucaklayabilmesidir. Aziz milletimizi; Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Dindar-Seküler, Genç-Yaşlı vs. ayırmadan büyük bir sevgi ile kucaklayabilen bir siyasetçiye mesnetsiz ve hadsiz suçlamalarda bulunmak ahlaki değildir. Siyasetçi için kapsayıcı ve kucaklayıcı olmak bir zaaf değil, aksine eşine az rastlanır bir maharettir. Tıpkı bugünkü iktidarın yaptığı gibi belden aşağı vuran yaklaşımlara ne milletimiz ne de Sn.Mansur Yavaş kayıtsız kalmayarak gereken cevabı vermişlerdir."

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