Mansur Yavaş'a Yakınlığıyla Bilinen Vekil, CHP'yi Üstü Kapalı Bombaladı: 'Terör Örgütleriyle Aynı Kareye Girenler...'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a yakınlığı ile bilinen Ankara milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda isim vermeden CHP’yi hedef aldı. Arslan paylaşımında, “Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl milletvekili seçildiği İYİ Parti’den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından zehir zemberek bir paylaşımda bulundu. Arslan'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından 'CHP'yi hedef aldı' şeklinde yorumlandı.

'AVRUPA BAŞKENTLERİNDE KAPI ARAYANLAR...'

Arslan, “Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz” ifadeleriyle başladığı paylaşımının devamında şunları kaydetti:

“Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada.

"Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur.

Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez.”