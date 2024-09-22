Gelecek ve DEVA Birleşmeye Yaklaştı

ALTAN SANCAR

AKP’den ayrılan Ali Babacan’ın kurduğu DEVA ve Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi bir süredir birleşme müzakereleri yürüyor. Gelecek Partisi, 2023 seçimlerinde 10 milletvekili elde ederken aynı sayıda milletvekili kazanan Saadet Partisi ile Meclis’te grup kurmuştu. Gelinen aşamada DEVA ve Gelecek Partilerinin birleşerek tek parti olarak yollarına devam etmesi hedefleniyor.

PARTİ DEVA, BABACAN GENEL BAŞKAN

İki parti lideri geçen hafta bir araya gelirken, yarın birleşme için bir kez daha görüşmeleri bekleniyor. İki partinin birleşme formülünde uzlaşılan noktalar ise birleşmenin DEVA Partisi çatısı altında olması ve Ali Babacan’ın partinin genel başkanı olması yönünde.

Görüşmelerde Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu için ise formül arayışı sürüyor. Öne çıkan formüllerin başında Davutoğlu’nun onursal genel başkan olması yönünde olsa da henüz net bir karar alınmamış durumda.

Gelecek Partisi, Babacan ile Davutoğlu’nun yarın yapacağı görüşmenin ardından partinin yönetim kurulunun salı günü toplanmasına karar verdi. Toplantıda iki liderin aldığı kararların ele alınması ve burada karara bağlaması hedefleniyor.

SAADET KARAR VERMEDİ

Birleşmenin ardından Gelecek Partisi ile grubu bulunan Saadet Partisi ise birleşme kararını birleşme ardından verecek. Gerçek Gündem’e konuşan partinin genel başkan yardımcısı Bülent Kaya, “Bizim Saadet ve Gelecek olarak devam eden bir grubumuz var. Birleşme olup bizim durum ile ilgili bir değerlendirme önerisi olursa gündemimize girebilir. Şu an konu ile ilgili yorum yapmak doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

ORTAK ADAYDA YAVAŞ HEDEFİ

İki partinin birleşmesi ile cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olması hedeflenirken, bu kararın ise hemen açıklanmayacağı ve muhalefet adayının bekleneceği de bilgiler arasında. İki partinin ortak bir adaya desteğe sıcak bakacağı, bu adayın ise Mansur Yavaş olması halinde desteklenebileceği de iddialar arasında.

Kaynak: Gerçek Gündem