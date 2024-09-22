CHP'yi Hedef Göstermişti! Yüksel Arslan'ın Paylaşımına Mansur Yavaş'tan Yanıt Geldi

İYİ Parti'den istifa eden Ankara milletvekili Yüksel Arslan paylaşımında CHP'yi hedef gösterdi. Yüksel Arslan'ın paylaşıma Mansur Yavaş'tan yanıt geldi. Yavaş, "Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir." dedi.

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CHP'yi Hedef Göstermişti! Yüksel Arslan'ın Paylaşımına Mansur Yavaş'tan Yanıt Geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a yakınlığı ile bilinen Ankara milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda isim vermeden CHP’yi hedef gösterdi. İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Ankara milletvekili Yüksel Arslan'ın paylaşımına Mansur Yavaş'tan cevap geldi.

Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Kamuoyunun dikkatine: Bağımsız milletvekili Sayın Arslanın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir.

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