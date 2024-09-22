Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD’de İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York kentine geldi. Bakan Fidan, BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Kaynak: İHA

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