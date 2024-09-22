Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan ile Birlikte TÜRKEN Vakfını Ziyaret Etti
Birleşmiş Milletler (BM) 79'ncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere ABD'nin New York kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bulunan TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da ziyaretinde eşlik etti. Erdoğan çifti, merkezi New York'ta bulunan TÜRKEN Vakfı'nda incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA
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