Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan ile Birlikte TÜRKEN Vakfını Ziyaret Etti

Birleşmiş Milletler (BM) 79'ncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere ABD'nin New York kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan ile Birlikte TÜRKEN Vakfını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bulunan TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da ziyaretinde eşlik etti. Erdoğan çifti, merkezi New York'ta bulunan TÜRKEN Vakfı'nda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de! Görevden Alınan İsim KarşılamadaCumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de! Görevden Alınan İsim KarşılamadaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan New York ABD Emine Erdoğan
Son Güncelleme:
Mardin’de 2 Gün Süren Kavga: Aileler Arasında Kavgada 7 Kişi Yaralandı Mardin’de 2 Gün Süren Kavga: Aileler Arasında Kavgada 7 Kişi Yaralandı
İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Çatışma: Üç Kişi Yaralandı İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Çatışma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de! Görevden Alınan İsim Karşılamada Görevden Alınan İsim Karşılamada
Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Filistin Açıklaması: "Filistin'deki Bıçak Sırtı Duruma ve Bunun Tehlikeli Sonuçlarına Odaklanmalıyız" Dışişleri Bakanı Fidan'dan Filistin Açıklaması
İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı