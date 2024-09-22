Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan ile Birlikte TÜRKEN Vakfını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bulunan TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da ziyaretinde eşlik etti. Erdoğan çifti, merkezi New York'ta bulunan TÜRKEN Vakfı'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA