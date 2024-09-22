Mardin’de 2 Gün Süren Kavga: Aileler Arasında Kavgada 7 Kişi Yaralandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş köyünde iki aile arasında çıkan kavga iki gün sürdü. Kavgada 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Mardin’de 2 Gün Süren Kavga: Aileler Arasında Kavgada 7 Kişi Yaralandı

Mardin’in Mazıdağı Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş köyünde dün yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Bugün Mazıdağı ilçe merkezinde yolda karşılaşan iki ailenin bireyleri tekrar birbirlerine girdi. İhbar üzerine bu kez olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İki gün devam eden kavgada 7 kişi yaralandı.

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Kaynak: İHA

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