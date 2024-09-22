Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de! Görevden Alınan İsim Karşılamada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrine geldi. Erdoğan’ın New York’taki Türkevi ziyaretinde karşılayanlar arasında eski Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de! Görevden Alınan İsim Karşılamada

ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’ne gitti. Erdoğan’ı karşılayanlar içinde eski Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için ABD’ye gitti.

Cumhurbaşkanı aynı zamanda New York’taki Türkevi’ne gtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti.

ESKİ MB BAŞKANI DA KARŞILAMADA

Cumhurbaşkanı’nı karşılayanlar arasında eski MB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın da yer alması dikkat çekti. Hafize Gaye Erkan’ın ABD’de yaşıyor.

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