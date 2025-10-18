Yüksek Yargı Zirvesi Başlıyor... O Şehirde Yapılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anayasa Mahkemesi ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğinde yürütülen “Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” kapsamında düzenlenen bölge toplantılarının yedincisi Diyarbakır’da yapılacak. Daha önce İstanbul, Gaziantep, Bursa, Trabzon, Erzurum ve İzmir gibi büyükşehirlerde yapılan toplantılar, bu kez Güneydoğu’nun önemli yargı merkezlerinden Diyarbakır’ı ağırlıyor.

Toplantıya Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Avrupa Konseyi İnsan Hakları, Adalet ve Hukuki İşbirliği Standartlarının Uygulanması Dairesi Başkanı Lilja Gretarsdottir, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’in yanı sıra, Diyarbakır Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresinde görev yapan hâkim ve savcılar katılacak.

Toplantının açılış konuşmasını Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya yapacak. İki gün sürecek programda, adli ve idari yargıda bireysel başvuru sonucunda verilen ihlal kararlarının hem “objektif” hem de “subjektif” etkileri uzmanlarca detaylı şekilde değerlendirilecek.

Toplantının önemli bölümlerinden biri de yuvarlak masa oturumları olacak. Bu oturumlarda “adil yargılanma hakkı”, “mülkiyet hakkı”, “yaşam hakkı”, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “özel hayat ve aile hayatına saygı hakkı” gibi temel haklara ilişkin ihlal kararları somut örnekler üzerinden tartışılacak.

Kaynak: ANKA