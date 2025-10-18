Yüksek Yargı Zirvesi Başlıyor... O Şehirde Yapılacak
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Avrupa Konseyi’nin üst düzey temsilcileri, 20-21 Ekim 2025 tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenecek önemli bir hukuk toplantısında bir araya gelecek. Toplantının ana gündemi, adli ve idari yargıda bireysel başvuru sonucunda verilen ihlal kararlarının etkileri ve bu ihlallerin nasıl giderileceği olacak.
Anayasa Mahkemesi ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğinde yürütülen “Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” kapsamında düzenlenen bölge toplantılarının yedincisi Diyarbakır’da yapılacak. Daha önce İstanbul, Gaziantep, Bursa, Trabzon, Erzurum ve İzmir gibi büyükşehirlerde yapılan toplantılar, bu kez Güneydoğu’nun önemli yargı merkezlerinden Diyarbakır’ı ağırlıyor.
ÜST DÜZEY KATILIM
Toplantıya Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Avrupa Konseyi İnsan Hakları, Adalet ve Hukuki İşbirliği Standartlarının Uygulanması Dairesi Başkanı Lilja Gretarsdottir, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’in yanı sıra, Diyarbakır Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresinde görev yapan hâkim ve savcılar katılacak.
AÇILIŞI ÖZKAYA YAPACAK
Toplantının açılış konuşmasını Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya yapacak. İki gün sürecek programda, adli ve idari yargıda bireysel başvuru sonucunda verilen ihlal kararlarının hem “objektif” hem de “subjektif” etkileri uzmanlarca detaylı şekilde değerlendirilecek.
HAK İHLALLERİNE DAİR ÖRNEK KARARLAR İNCELENECEK
Toplantının önemli bölümlerinden biri de yuvarlak masa oturumları olacak. Bu oturumlarda “adil yargılanma hakkı”, “mülkiyet hakkı”, “yaşam hakkı”, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “özel hayat ve aile hayatına saygı hakkı” gibi temel haklara ilişkin ihlal kararları somut örnekler üzerinden tartışılacak.
Kaynak: ANKA