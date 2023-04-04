Yüksek Mimar Ünal: Depremzedelerin barınma ihtiyacı için prefabrik yapıları önemsemeliyiz

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların önemli ölçüde sarıldığını dile getiren Yüksek Mimar Berk Anıl Ünal, dikey mimariden vazgeçilip, yatay mimariye geçilmesi gerektiğini ifade etti. Konteyner yapılarda depremin ardından astronomik biçimde fiyat artışı yaşandığını, bu süreçte prefabrik yapıların tercih edilmesinin daha mantıklı olacağının altını çizen Ünal, kentsel dönüşümün ne derece önemli olduğunu da bir kez daha anlamış olmalıyız, diye konuştu.

GAZİANTEP DEPREMZEDELER İÇİN ÖRNEK BIR DAYANIŞMA GÖSTERİYOR

Türkiye gazetesine açıklama yapan Ünal, sözlerini “Çoğu deprem bölgesinde bulundum. Emir Ekşioğlu ile birlikte deprem bölgelerine yönelik birçok önemli çalışma gerçekleştiriyoruz. Yazılım ve kodlama merkezleri de bunlardan biri. Deprem bölgesinden neden çok değerli bir mobil uygulama, oyun ya da herhangi bir önemli yazılım çıkmasın? Bu doğrultuda zamanımızın önemli bir bölümünü Gaziantep’te geçirmekteyiz.

Mesela Gaziantep’ten örnek verecek olursam başta Gaziantep Valisi Sn. Davut Gül, sayın vali yardımcıları ve gerek Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir gerek ise Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Ufuk İyikülah’ın gayretlerine ve özverilerine bizzat şahit oluyorum. Gaziantep Sanayi Odası ve diğer birçok kurum da aynı şekilde özveri içerisindeler. Yine keza AFAD da aynı şekilde. Burada tüm imkanlar ve günün her dakikası depremzedeler için harcanıyor. İnanıyorum ki Hatay, Kahramanmaraş, Malatya gibi diğer şehirlerde de durum böyledir.” diye sürdürdü.

DEPREMZEDELERİN BARINMA IHTIYACI İÇİN PREFABRİK YAPILARI ÖNEMSEMELİYİZ

Ünal sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Konteyner maliyetleri depremden önceye göre yaklaşık üç kat artmış durumda. Maliyet artışının yanında malzeme tedariğinde de büyük sorunlar yaşanıyor. Çok büyük çapta bir depremden bahsediyoruz tüm bunları bilerek tedarikler ve üretimler hızlı şekilde devam etmeli. Şu da bir gerçek ki, konteyner yerine prefabrik yapılar daha mantıklı bir hale geldi çünkü yapım hızı, dayanıklılık ve depremzedelerin psikolojisi açısından prefabrik yapılar konteynerlerden daha kaliteli bir yaşam alanı sunmakta. Bugün konteyner m2 fiyatı 4500 TL’yi buluyor ve prefabrikler de hemen hemen bu rakamlarda. Keza deprem bölgesinde pek çok farklı farklı prefabrik ve benzer yapıları da görmek mümkün.”