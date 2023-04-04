TTB: 3 ayda 700 doktor, yurt dışına gitmek için belge istedi

TTB, yurt dışında çalışmaya gitmek isteyen doktorların almakla yükümlü olduğu "İyi Hal Belgesi"ne başvuran hekim sayısını açıkladı.

TTB'den yapılan paylaşımda, "TTB'ye 'İyi Hal Belgesi' başvuru sayısı; Mart ayında 235, 2023'ün ilk üç ayında 700 oldu. Deprem bölgesinde görev alanlar başta olmak üzere, tüm meslektaşlarımızı tüketen ağır, güvensiz ve güvencesiz çalışma koşulları sona erdirilmelidir" denildi.

2012 yılından 2022 yılına kadar son 10 yılda TTB'ye yapılan "İyi Hal Belgesi" başvuru sayıları ise şöyle:

2012'de 59,

2013'te 90,

2014'te 118,

2015'te 150,

2016'da 245,

2017'de 482,

2018'de 802,

2019'da 1047,

2020 931,

2021'de 1405,

2022'de 2685.