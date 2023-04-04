İbrahim Kaboğlu: Afet Yönetim yasa teklifi Meclis kapanmadan verilecek

CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Afet Yönetimi Yasa Teklifi'nin Meclis kapanmadan komisyona sunulacağını ifade etti.

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İbrahim Kaboğlu: Afet Yönetim yasa teklifi Meclis kapanmadan verilecek

6 Şubat 2023 tarihinde, ülke olarak yaşadığımız felaket neticesindeki bölgesel yıkım ve can kayıplarımızın acılarının etkisi devam ederken Türkiye’nin afete hazırlık ve afet yönetimi konularında ne denli zayıf olduğunu dikkat çeken Kaboğlu, dağınık mevzuatın öngörülebilirlik ve ulaşılabilirlik sorunları başta gelmek üzere var olan birçok düzenleme zaafı nedeniyle, afetler hukukunu etkili kılamadığını söyledi.

Türkiye’de afet hukukuna yönelik yasal eksikliklerin giderilmesi konusunda Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (ANAYASA-DER), Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Ceza Hukuku Derneği (TCHD) yönetim kurullarının ortak bir Afet Yönetimi Yasa Çalışması yönündeki çağrısıyla çalışmalarına başlayan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel eşgüdümünde yürütülen “Afet Yönetimi Kanun Teklifi”nin meclis kapanmadan verileceğini söyledi.

Konuyla ilgili geniş bir mevzuat yelpazesi olmasına karşın, bütünleşik afet yönetimi öngören tek konulu (monografik) bir yasal düzenleme bulunmadığını belirten TBMM Anayasa Komisyonu sözcüsü Kaboğlu, çoğunluğu akademisyenlerden oluşan çalışma grubunun, katılımcı bir yöntemle afet hukukuna farklı yönlerinde katkı sunabilecek farklı disiplinlere mensup uzmanları da katkısı ile Devletin önleme, koruma ve geliştirme yükümlülüğünü, bu teklifle ‘güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı’nı gerçekleştirme amacına yönelik olduğunu söyledi.

Anayasa’ya aykırı “torba yasa” düzenlemesinden farklı olarak tek konu (“kod kanun”) şeklinde çalışılarak 7 bölüm, 66 maddeden oluşan teklifin bölüm başlıkları şöyle:

-      Birinci Bölüm: Afet Risklerinin Azaltılması ve Kişilerin Dirençliliği İçin İnsan Hakları İlkeleri

-      İkinci Bölüm: Türkiye Büyük Millet Meclisi Afet Riskleri Değerlendirme Komisyonu

-      Üçüncü Bölüm: Türkiye Afet Kurumu

-      Dördüncü Bölüm: Afete Dirençli Kentleşmeye İlişkin Temel İlkeler

-      Beşinci Bölüm: Afete Acil Müdahale ve İyileştirme Esasları

-      Altıncı Bölüm: Afet Hallerinde Adli Hizmetlerin Sürdürülebilmesine Yönelik Tedbirler

-      Yedinci Bölüm: Yürürlük ve Son Düzenlemeler

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