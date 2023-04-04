Eski kız arkadaşının evine molotofkokteyli atan erkek gözaltına alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eski kız arkadaşının oturduğu bir apartman dairesine molotofkokteyli atan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eski kız arkadaşının evine molotofkokteyli atan erkek gözaltına alındı

Kani G. (42), Çay Mahallesi 2129 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden eski kız arkadaşı Aysun A'nın evinin önüne geldi. Bir süre sonra Kani G, yanında getirdiği 2 molotofkokteylini Aysun A'nın bulunduğu daireye atıp kaçtı.

Molotoflardan biri duvara isabet edip, diğeri yanmadan apartmanın bahçesine düştü. Mahalle sakinlerinin çabası ile çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Aysun A'nın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçan Kani G, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. 

Kaynak: AA

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