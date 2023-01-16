Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu, gemi trafiği askıya alındı
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan 142 metre boyundaki bir dökme yük gemisi Beykoz Umuryeri’nde karaya oturdu. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
Kaynak: AA
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