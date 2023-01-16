Meteoroloji'den birçok il için sis ve kar uyarısı

Meteoroloji 16 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumu haritasına göre bugünden itibaren Marmara bölgesinde yoğun sis, Doğu Anadolu da ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Akdeniz ve Ege de ise sağanak yağış ve fırtına hakim olacak.

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Meteoroloji'den birçok il için sis ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme şöyle:

“Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun batısı ile Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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