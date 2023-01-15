DEVA'lı gençlerden 'Çav Bella': Sen Ey Babacan, bizi de götür...
DEVA Partili gençler, Ankara yolunda otobüste 'Çav Bella'dan ilhamla Ali Babacan için yazdıkları şarkıyı söyledi.
DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da partisinin eylem planlarını anlattı.
Toplantıya İstanbul'dan katılan DEVA Partili gençler, otobüste söyledikleri bir şarkıyı da sosyal medyadan paylaştı. 'Çav Bella'dan ilhamla yazılan şarkının sözleri şöyle:
İşte bir sabah uyandığımda
Deva iktidarında Deva Babacan
Dolar düşmüş yine,
Her şey ucuzlamış
Enflasyon da tek hane
Sen ey Babacan,
Bizi de götür Avrupa Birliği'ne
Avrupa Avrupa
Demokrasi gelsin
her taraf şenlensin
Saraylar olsun üniversite
Demokrasi gelsin, her taraf şenlensin
Bu ülkede çok onu sevenler
Babacan Babacan Babacan Babacan
Çözümün dehası dertlerin devası
Özgür demokrat davası
Güneş doğacak,
Açacak çiçek
Deva iktidarında
Deva Babacan
Türkiye’de herkes diyecek OH BE
Merhaba, Ey Güzel Ülke !
İşte bir sabah uyandığımda... #DevaTürkiyesi pic.twitter.com/c3x1DH2h5P— Genç Deva İstanbul (@gencdevaist) January 15, 2023