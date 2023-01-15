DEVA'lı gençlerden 'Çav Bella': Sen Ey Babacan, bizi de götür...

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da partisinin eylem planlarını anlattı.

Toplantıya İstanbul'dan katılan DEVA Partili gençler, otobüste söyledikleri bir şarkıyı da sosyal medyadan paylaştı. 'Çav Bella'dan ilhamla yazılan şarkının sözleri şöyle:

İşte bir sabah uyandığımda

Deva iktidarında Deva Babacan

Dolar düşmüş yine,

Her şey ucuzlamış

Enflasyon da tek hane

Sen ey Babacan,

Bizi de götür Avrupa Birliği'ne

Avrupa Avrupa

Demokrasi gelsin

her taraf şenlensin

Saraylar olsun üniversite

Demokrasi gelsin, her taraf şenlensin

Bu ülkede çok onu sevenler

Babacan Babacan Babacan Babacan

Çözümün dehası dertlerin devası

Özgür demokrat davası

Güneş doğacak,

Açacak çiçek

Deva iktidarında

Deva Babacan

Türkiye’de herkes diyecek OH BE

Merhaba, Ey Güzel Ülke !