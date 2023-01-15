Salon, "Cumhurbaşkanı Ali Babacan" diye bağırdı; Ceketini çıkardı

Babacan etkinliğin bir bölümünde , “Cumhurbaşkanı Ali Babacan” sloganları atıldığı sırada ceketini çıkardı.

Salon, "Cumhurbaşkanı Ali Babacan" diye bağırdı; Ceketini çıkardı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ali Babacan, bugün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen “DEVA Türkiye’si” etkinliğinde konuştu. 

Babacan, “Vaktiyle Erdoğan’a destek olmuş, oy vermiş dostlarım; sizlere parmak sallayanlara aldırmayın. Siz, 28 Şubatçı Perinçek’in ve Bahçeli’nin tahribatına ortak değilsiniz. Siz, mafyalarla kol kola yürüyenlerin suçlarına ortak değilsiniz. Siz, ekonomiyi tarumar eden, topladıkları vergileri çıkar gruplarına peşkeş çekenlerden sorumlu değilsiniz. Ve en önemlisi, mecbur değilsiniz. Evet, mecbur değilsiniz. Bu adaletsiz siyasete, bireysel hakları yok sayan düzene, kişisel çıkarlara odaklanmış iktidara mecbur değilsiniz. Çıkış yolunuz hazır. Onurlu mücadelenin adresi hazır” dedi.

Babacan etkinliğin bir bölümünde , “Cumhurbaşkanı Ali Babacan” sloganları atıldığı sırada ceketini çıkardı.

Bu hareket adaylık sinyali olarak yorumlandı.

Babacan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin iki gün önce, “Eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa, tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim” demesiyle gündeme gelmişti. 

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