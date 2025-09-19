YSK’da ‘Kurultay’ Toplantısı Başladı! Gözler CHP İçin Verilecek Kararda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21 Eylül'de yapmayı planladığı 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebi, "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşınmıştı.

Kurul, kritik başvuruyu değerlendirmek üzere bugün saat 15.30’da toplandı.

NELER OLDU?

Süreç, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nun 15 Eylül 2025 tarihli ve 2025/63 sayılı kararıyla başladı. Şahin Kurt’un yaptığı itiraz Ankara İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. İl Seçim Kurulu, Siyasi Partiler Kanunu'na atıfla, ilçe seçim kurulu kararlarının kesin olduğunu belirterek yetkisizlik kararı verdi. Karar, 17 Eylül 2025’te oybirliğiyle alındı.

İtirazcı Şahin Kurt, bu gelişme üzerine dosyayı YSK'ya taşıdı. “Tam kanunsuzluk” iddiasıyla yapılan başvuru kurul tarafından acil gündeme alındı. YSK’nın bugün vereceği karar kesin olacak ve doğrudan CHP kurultayının yapılıp yapılmayacağını belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi