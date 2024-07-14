YÖK Başkanı Açıkladı: İkinci Öğretimler Eğitim Kalitesini Yükseltmek İçin Kaldırılmış

Yüksek Öğretin Kurumu(YÖK), geçtiğimiz günlerde yeni bir düzenlemeye gitmiş ve bazı bölümler için ikinci öğretimi kaldırmıştı.

Konuyla ilişkin açık YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde yapan ve yapılacak yeni düzenlemeleri anlattı. Özvar, ikinci öğretim kararı hakkında “üniversite mezun olmanın ortaöğretim mezunlarından reel ücretler bakımından daha fazla imkân sağladığını” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Özvar, ikinci öğretimin neden kaldırıldığını şu sözlerle açıkladı:

Üniversite sayısı: Kapasitemiz şu an itibariyle talebi karşılayacak düzeyde

Türkiye’de bugün 208 üniversite ile birlikte yüksek öğretimde erişim talebine cevap verebilecek bir kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz. Bu çok önemli. Aldığımız bu karara gerekçe oluşturacak bir husus varsa onlardan bir tanesi bu. Bizim kapasitemiz yani ikinci öğretime kontenjan vermesek de rahatlıkla şu an itibariyle talebi karşılayacak düzeydedir. Çünkü yeni pek çok program açıyoruz. Bu programlarda da artık gençlerin istihdam piyasasına girmesini zorlaştıracak programlar yerine daha kolay iş bulmalarını sağlayacak programlar tasarlıyoruz.

GENÇLER DAHA FAZLA İSTİHDAM PİYASASINDA İMKAN BULABİLMELİ

Gençler biliyor ki, Yüksek Öğretim mezunu olmak reel ücretler bakımından ortaöğretim mezunlarından daha fazla kendilerine imkan sağlıyor. O yüzden insanlar üniversiteyi tercih ediyor. İyi bir vatandaş olmak amacının dışında sosyal saygınlık, öğrencilerin tabiriyle söylüyorum daha nitelikli iş bulmak, daha yüksek maaşa kavuşma arzusu da çok fazla. Gençleri etkiliyor. Biz programları dönüştürürken bu hususa fevkalade dikkat ediyoruz. Gençler daha fazla istihdam piyasasında imkan bulabilmeli.

İKİNCİ ÖĞRETİMİN KALDIRILMASININ NEDENLERİ NE?

İkinci öğretimle ilgili, üniversitelerden aldığımız bilgiler eğitim öğretim kalitesinin biraz aşağı doğru indiği şeklinde. Hocalar fazla ders vermek bakımdan da biraz şikayetçi. Üzerlerine düşen ders yükü, ikinci öğretimin programlarının olduğu üniversitelerde ilgili programlarla daha yüksek. Bize gelen, bizim yaptığımız çalışmalarda da hocalardan şikâyet de söz konusu. Bir de bazı üniversitelerde normalde 17.00 den 18.00 den sonra başlaması gereken programlar daha erken saatlere çekiliyor. ‘İşim var, üniversiteye de gidecektim’ gibi şikayetlerin aslında hepsine hak vermek mümkün değil. İkinci öğretimde olmayan programlara çalışan arkadaşlarımız daha büyük bir imkanla Açık Öğretim programlarına da yazılabilirler. Dolayısıyla Açıköğretim programları ikinci öğretim programları için de bir çıkış yolu. Toplum, çok insan buna olumlu yaklaşıyor, ikinci öğretim konusunda kararımızı da benimsiyor. Kararımıza üniversiteler de, öğrenciler de sıcak bakıyor."