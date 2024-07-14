TEM Otoyolu'nda Yakıt Tankeri Devrildi! İstanbul İstikametine Trafik Tamamen Durdu

Büyükçekmece TEM otoyolu İstanbul istikametinde, sabah saatlerinde meydana gelen kazada yakıt tankeri sürücüsü, seyir halinde uyuyakaldı. Kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki kanala girerek yan yattı ve metrelerce sürüklendi.

2 YARALI

Olay yerine itfaiye ekipleri, karayolları görevlileri, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Devrilerek tüm yolu kapatan tankerin sürücüsü M.B. ve yanındaki bir kişi kazada hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Trafiğin açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, tankerin taşıdığı yakıtı boşaltmaya başladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA