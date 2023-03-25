Yoğun sis İstanbul'da deniz ulaşımını vurdu: Birçok sefer yapılamıyor!

İstanbul'da deniz ulaşımını yoğun sis vurdu. Şehir Hatları birçok seferin yapılamadığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Yoğun sis İstanbul'da deniz ulaşımını vurdu: Birçok sefer yapılamıyor!

İstanbul’da yoğun sisin etkisini göstermesiyle, birçok vapur seferi yapılamıyor.

Şehir Hatları birçok seferin yapılamadığını açıklarken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de sis nedeniyle Boğaz'da gemi geçişinin çift taraflı askıya aldı.

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, sis nedeniyle yapılamayan seferler ise şöyle sıralandı:

Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (sis) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Kadıköy-Beşiktaş
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
Kadıköy-Karaköy-Eminönü
Üsküdar-Karaköy-Eminönü
Kabataş-Adalar
Kadıköy-Kabataş
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Uzun Boğaz Turu
Kısa Boğaz Turu
Anadolukavağı-Üsküdar
Maltepe-Adalar
Üsküdar-Haliç
Kadıköy-Haliç
Kabataş-Çengelköy
Bostancı-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
WhatsApp'tan iki yeni özellik. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak WhatsApp'tan iki yeni özellik. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak
E-Devlet'ten gelen ihtarı kontrol etmeyen kiracı, ailesiyle sokakta kaldı E-Devlet'ten gelen ihtarı kontrol etmeyen kiracı, ailesiyle sokakta kaldı
Star TV'de neler oluyor? İddialı dizinin final bölümü çekildi Star TV'de neler oluyor? İddialı dizinin final bölümü çekildi
Ailesini enkazdan çıkarmaya çalışıyordu: 'Yağmacı' denilen Suriyeliden suç duyurusu 'Yağmacı' denilen Suriyeliden suç duyurusu
ÇOK OKUNANLAR
Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek! Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek!
7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber 7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber
Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti! Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti!
AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı! AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı!
Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi! Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi!