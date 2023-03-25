Ailesini enkazdan çıkarmaya çalışıyordu: 'Yağmacı' denilen Suriyeliden suç duyurusu

Antakya’da depremin beşinci günü anne ve babasının cenazesini enkazdan çıkarmaya çalışırken yanındaki dört kuzeni ile “yağmacı” oldukları iddiasıyla jandarma ve polis tarafından alıkonulan Suriyeli H., görüntülerin “Vur ki vatan sağ olsun” şarkısıyla TikTok’ta paylaşıldığını gördükten sonra Suriye’ye dönmüştü. Enkaz başında yalnızca darp edilmediğini, parasına da el konulduğunu öne süren H., avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunarak “yaralama”, “işkence” ve "yağma” suçlarından şikâyetçi oldu.

Yıllar önce yerleştiği Hatay’ın Antakya ilçesinde telefon alım satımı yapan Suriyeli H., 6 Şubat depreminde üçüncü gün komşularının yardımıyla enkazdan çıkarıldıktan sonra eşi ve kızının cenazesine beşinci gün ulaştı.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre, aralarında ara toplayarak Adana’dan yardıma gelen dört kuzeniyle birlikte 11 Şubat’ta anne, babası ve kardeşinin yaşadığı Akevler Mahalllesi’ndeki eve giden Suriye H., cenazelerini aradıkları sırada etraftaki polis ve jandarmalar tarafından “yağmacı” zannedilerek alıkonuldu.

GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ “VUR” ŞARKISIYLA TIKTOK’TA PAYLAŞILDI

Enkaz başında darp edildiklerini öne süren Suriyelilerden H., elindeki kanama ve kırıklar nedeniyle olay yerinde bırakıldı ancak kuzenleri gözaltına alındı. Jandarma ve polisler eşliğinde gözaltına alınan dört Suriyelinin görüntüleri ise video kaydına alındı.



Beyhan Gençay Ortaokulu bahçesine götürülen Suriyeliler, burada da darp edildiklerini, saatlerine ve yanlarındaki paralara el konulduğunu öne sürdü. Fotoğrafları da çekilen Suriyeliler serbest bırakıldıktan sonra Adana’ya döndü.

Bütün ailesini kaybeden Suriyeli H. ise savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmak istedi. Ancak kuzenlerinin gözaltına alındığı anın görüntülerini tesadüfen sosyal medyada gördü. “Geri kalanı biliyorsunuz, o iş bizde” yazılan ve “Vur ki vatan sağ olsun, Allah aşkına vur” şarkısıyla TikTok’ta paylaşılan videoyu izledikten tehlike altında olduğunu düşünen H., suç duyurusundan vazgeçmişti.

GÖZALTI İŞLEMİ YOK DENİLDİ, GÖRÜNTÜLER DELİL GÖSTERİLDİ

Bütün ailesini kaybeden H., Suriye’ye dönmeden önce avukatına vekalet verdi. Türkiye’den ayrıldıktan sonra avukatı Ali Can Süt aracılığıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, beş Suriyelinin enkaz başında işkenceye uğradığı ve yanlarında bulunan paralara el konulduğu öne sürüldü.

Dilekçeye göre, daha önce savcılıkla yaptığı görüşmede kendisi ve kuzenleri hakkında hiçbir gözaltı işlemi olmadığı ve alıkonulan paraların adli emanette bulunmadığı söylenen H.’nin başvurusuna, sosyal medyada yayılan gözaltı görüntüleri ve fotoğraflar da eklendi.

ENKAZ BAŞINDA “İŞKENCE, YAĞMA VE YARALAMA”DAN ŞİKÂYETÇİ

Avukat Ali Can Süt aracılığıyla verilen dilekçede, “Enkaz altındaki ailesinin cenazesini almaya çalışan müvekkil kolluk güçleri tarafından ölçüsüz şekilde saldırıya uğramış, müvekkil ağır bir şekilde darp edilmiş ve üzerinde bulunan para hukuka aykırı şekilde alıkonulmuştur.

Bu açıdan müvekkile yönelik kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarının işlendiği, AİHS Madde 3 ve Anayasa 17/3’de tanımlanan işkence yasağı ilkesinin ihlal edildiği tartışmasız olup, şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılması gerektiği açıktır” denildi.

Suç duyurusunda, ilgili jandarma ve polislerin tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılması ve “görevi kötüye kullanma”, “yaralama”, “işkence” ve “yağma” suçlarından kamu davası açılarak cezalandırılması talep edildi.