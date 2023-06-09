YKS adaylarının en çok sorduğu soru

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) az bir zaman kala aday öğrencilerden en çok gelen sorunun “Acaba süreyi yeterli kullanabilecek miyim?” olduğunu söyleyen Eğitim Koçu ve Tercih Danışmanı H. Nilgün Akçay, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

YKS adaylarının en çok sorduğu soru

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 3 buçuk milyonu aştı. Sınava hazırlanan öğrencilere, Tercih Danışmanı H. Nilgün Akçay tavsiyelerde bulundu.

“Hedefiniz net ise, konularınıza hâkimseniz ve deneme sınavlarınızda hangi derste netleriniz iyi ise o dersten başlamanızı önemlidir” diyen Akçay, “Soruları hızlı ve kolay çözdüğünüzü gördüğünüzde kendinize güveniniz gelecektir. Bu da rahatlamanıza ve sınavınıza odaklanmanıza sınav süresini iyi değerlendirmenize neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

Uyku düzeninin mutlaka sağlanması gerektiğini belirten İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Tercih Danışmanı H. Nilgün Akçay, “Ortalama sekiz saat uyku almanız, ruhsal ve biyolojik açıdan önemlidir. Ayrıca nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Bununla ilgili internette nefes egzersizi videoları bulunmaktadır. Buradan destek alabilirsiniz. Sabahları bir saat yürüyüş yapabilirsiniz. Sonrasında vücudunuzu esnetecek hareketler yaparak, kaslarınızdaki gerginliğin azalmasını sağlayabilirsiniz” diye konuştu.

Öğrencilerin son güne kadar kitap okumaktan vazgeçmemesi gerektiğini ifade eden Akçay, “Özelikle anlatımı sade olan kitapları seçmelisiniz. Bu konuda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinizden destek alabilirsiniz. Enstrümantal klasik müzik dinleyebilirsiniz” dedi.

Kaynak: İHA

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