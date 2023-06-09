Tüp yüklü kamyonet takla attı; 2 yaralı

Denizli’nin Çal ilçesinde tüp yüklü kamyonetin kontrolden çıkması sonucu takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

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Tüp yüklü kamyonet takla attı; 2 yaralı

Kaza, Çal ilçesi Kocaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Turgut Ç. idaresindeki tüp yüklü kamyonet, Mart Tepesi Mevkiine geldiğinde kontrolden çıktı. Zikzak çizen kamyonet ardından takla atarak tarlaya savruldu.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, sürücü Turgut Ç. ve yolcu konumunda bulunan Muhammed E.’yi yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Yapılan çalışmaların ardından araç ise tarladan çekici yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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