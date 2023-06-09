Samsun'da tramvayların çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı!

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan çok sayıda kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Kazada ilk belirlemelere göre, 1'i ağır 26 kişi yaralandı.

Kaynak: Gerçek Gündem