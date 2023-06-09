Ormana kaçırdığı kadını darp etmişti: Valiye ceza değil indirim yağdı!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaymakamlık görevini yürüttüğü dönemde birlikte olduğu M.Ö.'yü kaçırıp ormanlık alanda şiddet uyguladığı iddia edilen Vali Orhan Çiftçi hakkındaki davada karar açıklandı.

Vali Çiftçi'ye, haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi de uygulanarak 10 ay hapis cezası verildi.

SAVCILIK 14 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, 2020 yılının Şubat ayında açılan davada, Vali Orhan Çiftçi ve beraberindeki 3 sanığa, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçlaması yöneltildi. 14 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada, savcılığı verdiği mütalaaya göre kamera kayıtları, HTS incelemesi ve bilirkişi raporu doğrultusunda, Çiftçi ve beraberindeki 3 kişinin ortak fikir ve eylem birliği içinde zor kullanarak M.Ö.'yü kaçırdıkları belirtildi.

İNDİRİMLİ KARAR...

Mütalaanın ardından İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, sanıklar Orhan Çiftçi, D.A., F.S. ve O.K. hakkında karar çıktı. Mahkeme, tüm sanıklar hakkında, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçundan 2'şer yıl hapis cezası verdi. Cezayı alt sınırdan uzaklaşmadan veren mahkeme heyeti, buna gerekçe olarak suçun işleniş biçimi ve suça iten sebepleri gösterdi.

Suçun birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi nedeniyle bir kat arttırılan ceza, 3/4 oranında haksız tahrik indirimi uygulanarak 1 yıla düşürüldü. Mahkeme heyeti, sanıklara bir de 1/6 oranında iyi hal indirimi uyguladı ve verilen ceza 10 ay oldu.

NE OLMUŞTU?

Kırklareli Valisi olarak görev yaparken hakkındaki suçlamalar nedeniyle merkeze çekilen Vali Orhan Çiftçi, Mudanya Kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde mağdur M.Ö. ile sevgiliydi. Çiftçi ve M.Ö. çifti, 2017 yılında ayrıldı. Ayrılığın ardından Çiftçi, M.Ö.'yü yardım aldığı 3 kişiyle birlikte Bursa'daki bir alışveriş merkezinden kaçırmıştı.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre zorla araca bindirilen M.Ö., ormanlık bir alana götürülmüştü. Burada darp edildiğini ve zorla Çiftçi'nin ayakkabısının altının öptürüldüğünü ileri süren M.Ö., savcılığa giderek 8 Mayıs 2017'de suç duyurusunda bulunmuştu. Basına yansıyan olayla ilgili açıklama yapan Çiftçi ise iddiaları reddetmiş, ortaya çıkan kamera kayıtlarıyla ilgili ise yorum yapmamıştı.