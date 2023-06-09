CHP'li Murat Emir: Ahmet Davutoğlu, AKP ile işbirliği yaparsa şaşırmam

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun “İktidar doğru bir şey yaptığında destek vereceğiz” ifadelerine CHP’li Murat Emir’den yanıt geldi.

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CHP'li Murat Emir: Ahmet Davutoğlu, AKP ile işbirliği yaparsa şaşırmam

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün parti genel merkezinde düzenlenen 35. İl Başkanları Toplantısı’nda “iktidar doğru bir şey yaparsa destek vereceklerini” söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Davutoğlu’nun açıklamasını Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın'a değerlendirdi.

İŞBİRLİĞİ YAPARSA ŞAŞIRMAM

Emir'in açıklaması şöyle oldu:

“Ahmet Davutoğlu, AKP ile işbirliği yaparsa bizim tabanımızda tepki duyulacağının farkındayız” diyen Emir, “Böyle bir hassasiyet olduğunu görüyoruz ancak unutmamamız gereken Ahmet Davutoğlu’nun başka bir partinin genel başkanı olduğu. Dolayısıyla onlar CHP listelerinden yazılırken de başka bir partinin milletvekiliydiler, şu anda da başka bir partinin vekili olduklarına göre o partinin genel başkanının ve kararlarının arkasında durmak gibi bir yükümlülükleri olması bunun doğal izahıdır. Bizim ittifakımız içerisinde Meclis’e giren partilerin zaman zaman iktidarla işbirliği yapabilecekleri öngörülmüş olması gerekirdi. Böyle bir işbirliği zaman zaman olursa da ben şahsen şaşırmam” ifadelerini kullandı. 

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Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Recep Tayyip Erdoğan CHP AKP
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