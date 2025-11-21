Yine Halı Saha Yine Kalp Krizi! 17 Yaşındaki Ahmet Hayatını Kaybetti

Şırnak’ın Uludere ilçesinde halı saha maçında oynayan 17 yaşındaki Ahmet Yaman, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Son dönemde halı saha maçları sırasında kalp krizi vakalarında artışlar yaşanıyor. Bu haberlerden biri de Şırnak’ın Uludere ilçesinden geldi. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, arkadaşlarıyla halı saha maçına katılan 17 yaşındaki Ahmet Yaman, maç sırasında bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Olayı fark eden arkadaşları, Yaman’ı hızla Uludere Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan müdahalelere rağmen genç, kalp krizine bağlı yaşamını yitirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ahmet Yaman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

