Sivas'ta Maden Ocağında Göçük: 66 Yaşındaki İşçi 4 Gündür Toprak Altında!
Sivas'ın Divriği Çaltı köyünde 17 Kasım'da bir demir madeni ocağında cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde yaşanan göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü 66 yaşındaki Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları dördüncü günde sürüyor.
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları sürüyor.
Bölgede gece saatlerinde ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.
Yıldırım'ın bulunduğu bölgede toprak kayma riski bulunması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
Kaynak: AA
