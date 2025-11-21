Sivas'ta Maden Ocağında Göçük: 66 Yaşındaki İşçi 4 Gündür Toprak Altında!

Sivas'ın Divriği Çaltı köyünde 17 Kasım'da bir demir madeni ocağında cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde yaşanan göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü 66 yaşındaki Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları dördüncü günde sürüyor.

Son Güncelleme:
Sivas'ta Maden Ocağında Göçük: 66 Yaşındaki İşçi 4 Gündür Toprak Altında!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları sürüyor.

Bölgede gece saatlerinde ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Yıldırım'ın bulunduğu bölgede toprak kayma riski bulunması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Sivas’ta Maden Ocağında Göçük! 1 İşçi Enkaz AltındaSivas’ta Maden Ocağında Göçük! 1 İşçi Enkaz AltındaGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Sivas Maden
Son Güncelleme:
Faciaya Giden Anlar! Böcek Ailesinin Kaldığı Oteli İlaçlayan Kişinin Görüntüleri Ortaya Çıktı Faciaya Giden Anlar! Böcek Ailesinin Kaldığı Oteli İlaçlayan Kişinin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Böcek Ailesini Ölüme Götüren 'Ticari Sır' Skandalı: İlaçlama Şirketinin Karanlık Geçmişi İfşa Oldu Böcek Ailesini Ölüme Götüren 'Ticari Sır' Skandalı: İlaçlama Şirketinin Karanlık Geçmişi İfşa Oldu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den İmralı Kararı! 'Üye Vermeyi Doğru Bulmuyoruz' CHP'den Flaş İmralı Kararı!
CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Bursa’da Akılalmaz Olay: Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada
MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu
Karar Çıktı! Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor