Sivas’ta Maden Ocağında Göçük! 1 İşçi Enkaz Altında
Sivas’ta maden ocağında göçük meydana geldi. 66 yaşındaki işçi S.Y. toprak altında kaldı.
Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyü mevkiindeki bir maden ocağında akşam saatlerinde göçük meydana geldi. O sırada sahada çalışan 66 yaşındaki S.Y. göçük altında kaldı.
Olayı fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: İHA
