Yılın son MGK toplantısı bugün yapılacak: Gündemde neler var?

Yılın son MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak.

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Yılın son MGK toplantısı bugün yapılacak: Gündemde neler var?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Bugünkü toplantı aynı zamanda yılın son MGK toplantısı olacak.

Toplantıda, Gazze'deki son durum, Filistin'e insani yardımların ulaştırılması ve terörle mücadele operasyonlarının ele alınması bekleniyor.

Ayrıca, Kafkasya'daki gelişmeler de gündemde olacak.
Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru ile ilgili son durum değerlendirilecek.

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Milli Güvenlik Kurulu Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Türkiye Gazze Filistin
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