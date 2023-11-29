BUDO seferleri iptal edildi

BUDO'nun 8 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

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BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) bugünkü 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

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