Bakanlığa başvurdu: AKP MKYK üyesi milli park alanında otel işletecek

AKP MKYK üyesi Erkan Güral’ın şirketi NG Kütahya Seramik Porselen Turizm Anonim Şirketi’nin, Antalya’daki denize sıfır “milli park alanı”nda beş yıldızlı otel işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün haberine göre, projeye onay verilmesi durumunda Uygulama İmar Planı’nda tabiat koruma alanı olarak belirlenen Beydağları Sahil Milli Parkı’nın içerisinde kalan alanda çalışmalar başlayacak.

Toplam maliyeti 2 milyar 345 milyon TL olan projede 44 bin metrekarelik alanda 196 oda ve 41 villa yapılacak. Projede her villanın havuzunun olmasının yanı sıra alana altı adet dükkân, tenis kortu ve otopark inşa edilecek.