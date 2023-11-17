Doğu Karadenizliler HES projesine itiraz etti

Derelerini HES şirketlerinden korumaya çalışan Doğu Karadenizliler, Trabzon Hayrat’ta bir araya geldi.

Doğu Karadenizliler HES projesine itiraz etti

Derelerin kuruma noktasına geldiği, kuraklık sorunu yaşandığı Doğu Karadeniz’de hidroelektrik santralı (HES) sorunu devam ederken; derelerini HES şirketlerinden korumaya çalışan Doğu Karadenizliler, Trabzon Hayrat’ta bir araya geldi.

Ömerler Mühendislik Şirketi’nin kurmak istediği HES için yapılan toplantıya bölge halkının protestosu damga vurdu. Jandarma ile karşı karşıya gelen yurttaşlar, aynı dere üzerinde 4 HES bulunduğu ve 5’inciye izin vermeyeceklerini ifade etti.

"HALKIMIZ MÜSAADE ETMEYECEKTİR"

HES projesi için ilk olarak Hayrat Belediyesi’ne başvuran şirkete onay çıkmadı. Şirket bunun üzerine, Dernekpazarı Belediyesi'nden izin aldı.

Bölge halkının itiraz ettiği projeye belediyenin onay vermesi tepkilere neden oldu. Dün de şirket yetkilerinin bölgede projeye ilişkin yaptığı toplantıda yurttaşlar itirazlarını dile getirdi.

Kuzey Ekspress sitesine konuşan Of Hayrat Derneği Başkanı İrfan Alıner, “Mevcut HES projelerinin doğal ortama ve çevreye verdiği zararlar ortadadır. Bu vadinin doğal alanında sadece bu bölümde derenin doğal suyu kalmıştır. İklim değişikliğinden dolayı her yıl derenin suyunun da devamlı azalmakta olduğu ekolojik dengenin bozulmakta olduğu görülmektedir. Bu doğal yapı herkesin malıdır, bu nedenle bölgenin dengesinin ve doğal yapısının daha fazla bozulmasına, yukarıda bahsettiğimiz sıkıntıların tekrar yaşanmasına duyarlı halkımız müsaade etmeyecektir” dedi.

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