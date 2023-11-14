Bodrum'da yağış sonrası denizin rengi değişti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dün yaşanan sağanağın ardından Bitez Barajı'nda ve sahilde derelerden gelen atıklar nedeniyle kirlilik oluştu, denizin rengi de kahverengiye dönüştü.

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Bodrum'da yağış sonrası denizin rengi değişti

Bodrum'da dün tüm gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanağın ardından şiddetli yağışla debisi yükselen derelerden akan sular denize ulaştı.

Yağmur sularıyla gelen yoğun atıklar da denize ve Bitez Barajı'na sürüklendi. Arasında çöp konteynerlerinin de olduğu binlerce atık Bitez Sahili'nde ve barajda kirliğe neden oldu.

Bölgenin temizlenmesi için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan denizin rengi de kahverengiye dönüştü.

Denizdeki görüntü dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA

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