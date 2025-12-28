Yılın İlk Kar Tatili Haberi O İlden Geldi! Eğitime 1 Gün Ara

Zonguldak’ta olumsuz hava şartları nedeniyle yarın eğitim faaliyetlerine ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren ve sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı sebebiyle 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Yılın İlk Kar Tatili Haberi O İlden Geldi! Eğitime 1 Gün Ara
Valilik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, kent genelinde etkisini sürdüren ve sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı sebebiyle 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada özel kreşler, gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınavların da aynı gün için iptal edildiği ifade edildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

