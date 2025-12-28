Beşiktaş’ta Film Gibi Operasyon: Otel Odasından Cephanelik Çıktı

Beşiktaş’ta motorize yunus ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bulunan iki kişiyi aradı. Üzerlerinde suç unsuruna rastlanmamasına rağmen şüpheli tavırları dikkat çeken şahısların kaldıkları otele baskın düzenlendi. Otel odasında yapılan aramada yatak altına gizlenmiş kalaşnikof, iki ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler ve 137 mermi ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Film Gibi Operasyon: Otel Odasından Cephanelik Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, Kuruçeşme’de şüphe üzerine 33 BRZ 95 plaka otomobili durdurdu. Polis araçtan inen İlhan Efe K. (20) ve Olcay Ö.'ye (19) üst araması yaptı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında da herhangi olumsuzluk olmayan 2 kişi, Ortaköy’de bir otelde kaldıklarını söyledi. Şüphelilerin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, otelin 107 numaralı odasına baskın düzenledi. Baskın anı kameralara yansıdı.

Beşiktaş’ta Film Gibi Operasyon: Otel Odasından Cephanelik Çıktı - Resim : 1

YATAK ALTINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Otel odasında arama yapan polis, katlamalı yatağın altına gizlenmiş, örtüye sarılı halde kalaşnikof olarak bilinen uzun namlulu silah ele geçirdi. Devam eden adamlarda odada, 2 ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler 38 kalaşnikof mermisi ve 99 da tabanca mermisi de bulundu. Aramaların ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş’ta Film Gibi Operasyon: Otel Odasından Cephanelik Çıktı - Resim : 2

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan İlhan Efe K. ve Olcay Ö., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin poliste daha önceden toplam 7 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
500 Bin Sosyal Konutta Beklenen Gün Geldi! İşte Kura Yapılacak İlk İl ve Kura Saati… 500 Bin Sosyal Konutta Beklenen Gün Geldi! İşte Kura Yapılacak İlk İl ve Kura Saati…
51 Kişiye Mezar Olmuştu! ‘Ölüm’ Apartmanının Firari Yapsatçısı Tutuklandı 51 Kişiye Mezar Olmuştu! ‘Ölüm’ Apartmanının Firari Yapsatçısı Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Veyis Ateş, Taner Çağlı, Buse İskenderoğlu ve Ege Karataşlı Gözaltına Alındı Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ve Fenomen Taner Çağlı Gözaltına Alındı
Asgari Ücret Tahmini Tutmuştu: Emekli Zammı İçin Çarpıcı Sözler Asgari Ücret Tahmini Tutmuştu: Emekli Zammı İçin Çarpıcı Sözler
Plastik Poşete Zam Geldi: Yeni Ücret Yılbaşından İtibaren Geçerli Plastik Poşete Zam Geldi: Yeni Ücret Yılbaşından İtibaren Geçerli
EFT ve Havale İşlemlerinde Yeni Dönem: 1 Ocak'tan İtibaren Başlıyor EFT ve Havale İşlemlerinde Yeni Dönem: 1 Ocak'tan İtibaren Başlıyor
Trump ile Görüşme Öncesi Zelenskiy'den Dikkat Çeken Açıklama: '700-800 Milyar Dolar Lazım' Trump ile Görüşme Öncesi Zelenskiy'den Dikkat Çeken Açıklama: '700-800 Milyar Dolar Lazım'