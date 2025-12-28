Burhanettin Duran’dan Özgür Özel'in ‘İHA’ Sözlerine Tepki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanımıza atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel'e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

DMM'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi: "Bazı basın yayın organlarına yansıyan bir İHA’nın düşürülmesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur. Bilindiği üzere 15 Aralık’ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16’larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür.

İHA’nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur. Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan “Angajman Kuralları Direktifi” dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir.

Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir röportajında İHA’nın düşürülme sürecine dair bazı iddialarda bulundu. CHP lideri Özel, İHA'nın İspanya'daki NATO üssü tarafından tespit edildiğini ve Türkiye sınırına girdikten sonra 2 saat boyunca düşürülmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklendiğini öne sürmüştü.

Özel, "Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan'da. Erdoğan'dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Hava kuvvetlerimizin yetersizliğinden değil, İHA'nın menşeinden dolayı düşürülemedi" ifadelerini kullanmıştı.

