Beyaz Esaret Başladı! Kar, Rüzgar ve Don Bir Arada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava çoğunlukla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın güney ve doğu kesimleri (Bilecik hariç), Orta Karadeniz kıyıları, Kütahya, Eskişehir, Giresun, Trabzon, Şanlıurfa çevreleri ile İzmir’in kuzeyinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Anadolu’nun Malatya dışındaki kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Ankara ve Çankırı çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Yağışların; Batı Karadeniz’de (Sinop hariç), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda, Rize, Ağrı, Iğdır, Muş, Batman, Mardin, Siirt çevreleri ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, İç Anadolu’da pus ve yer yer sis etkili olacak.

Hava sıcaklıkları, ülke genelinde belirgin şekilde düşerek mevsim normallerinin altına inecek.

Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek; Marmara, Batı Karadeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde ise kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgâr bekleniyor.

UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Rize, Ağrı, Iğdır, Muş, Batman, Mardin, Siirt ve Artvin kıyılarında beklenen kuvvetli yağış ve yoğun kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara, Batı Karadeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Buzlanma ve Don Uyarısı: Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması gerekiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, güney ve doğu kesimlerde aralıklı yağış görülecek. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli rüzgâr etkili olacak.

Bursa: -1 / 9°C – Akşam ve pazar öğle saatlerinde yağmurlu

Çanakkale: 0 / 13°C – Pazar öğle saatlerinde sağanak

İstanbul: 4 / 8°C – Akşam Anadolu Yakası, pazar öğle saatlerinde genelinde yağmur

Kırklareli: -3 / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Kütahya çevreleri ile İzmir’in kuzeyinde yağmur bekleniyor.

Afyonkarahisar: -5 / 5°C

Denizli: -1 / 9°C

İzmir: 1 / 12°C – Pazar öğle saatlerinde kuzeyi yağmurlu

Muğla: -3 / 9°C

Akdeniz

Genel olarak parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr etkili olacak.

Adana: 3 / 14°C

Antalya: 6 / 14°C

Hatay: 0 / 13°C

Isparta: -5 / 6°C

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Eskişehir’de yağmur, Ankara ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Bölge genelinde pus ve sis etkili.

Ankara: -2 / 2°C – Gece ve pazar öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar

Eskişehir: -3 / 5°C – Pazar öğle saatlerinde yağmur

Kayseri: -5 / 2°C

Konya: -4 / 5°C

Batı Karadeniz

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar bekleniyor. Sinop hariç bölgede yağışlar yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacak.

Bolu: -3 / 1°C – Öğle saatlerinde kuvvetli kar

Düzce: -1 / 5°C – Yağmur, karla karışık yağmur, yükseklerde kar

Sinop: 3 / 11°C – Yağmur ve karla karışık yağmur

Zonguldak: 2 / 7°C – Kuvvetli yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Rize ve Artvin kıyılarında yağışlar kuvvetli olacak.

Amasya: -1 / 6°C

Rize: 1 / 9°C – Akşam saatlerinde kuvvetli yağış

Samsun: 3 / 9°C – Akşam yağmurlu

Trabzon: 2 / 9°C – Akşam yağmurlu

Doğu Anadolu

Çok bulutlu. Malatya dışında bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Güneydoğusu ile Ağrı, Iğdır ve Muş çevrelerinde yağışlar kuvvetli.

Erzurum: -11 / -8°C – Kar yağışlı

Kars: -12 / -7°C – Kar yağışlı

Malatya: -7 / 2°C

Van: -3 / -1°C – Kuvvetli kar

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda aralıklı yağış görülecek. Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şanlıurfa çevrelerinde ise yağmur şeklinde olacak. Siirt, Mardin ve Batman’da kuvvetli yağış bekleniyor.

Batman: -3 / 6°C – Kuvvetli karla karışık yağmur ve kar

Diyarbakır: -2 / 5°C – Akşam karla karışık yağmur

Gaziantep: -2 / 7°C

Mardin: -2 / 3°C – Kuvvetli kar

Sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarı verilen iller:

Bolu, Hakkari, Kastamonu, Sinop, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.

Kaynak: Haber Merkezi