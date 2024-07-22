Yetersiz Ehliyet Sahipleri Dikkat, Ceza Uygulandı: Tam 9 Bin TL!

Antalya Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik güvenliğini ve asayişi sağlamak amacıyla trafik ve asayiş denetimleri yaptı.

Yapılan uygulamada motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilerek yetersiz ehliyet ve farklı kural ihlallerinden toplamda 9 bin TL ceza yazılarak gerekli uyarılarda bulunuldu.

YETERSİZ EHLİYET

Yetersiz ehliyet, bir sürücünün kullandığı aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması durumudur. Bu durum, trafik cezasına neden olur.

Kaynak: Gerçek Gündem