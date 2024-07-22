Bir Anda Neye Uğradığını Şaşırdı! Yaşlı Adam Kendini Çukurda Buldu

Adıyaman'da yolda yürüyen yaşlı adam alt yapı çukurunu fark etmeyerek içine düştü. Vatandaşların el atmasıyla yaşlı adam çukurdan kurtuldu. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumu ise iyi.

Bir Anda Neye Uğradığını Şaşırdı! Yaşlı Adam Kendini Çukurda Buldu

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi’nde yolda yürüyen yaşlı bir adam burada açık bırakılan alt yapı çukurunu biran fark edemeyerek çukur içerisine düştü. Yaşlı adamı fark eden vatandaşlar, yaşlı adamı çukur içerisinden çıkarttı.

Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mardin'de Feci Kaza! Otomobil Takla Attı: 1 YaralıMardin'de Feci Kaza! Otomobil Takla Attı: 1 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Aşure de Enflasyondan Nasibini Aldı: Maliyet Yüzde 36 Fırladı Aşure de Enflasyondan Nasibini Aldı
SGK Yeni Liste Paylaştı! Bu Hastalıkları Geçirenler Hemen Emekli Yapılacak SGK Yeni Liste Paylaştı! Bu Hastalıkları Geçirenler Hemen Emekli Yapılacak
Dicle Nehri'nde patlama: 1 kişi ağır yaralandı Dicle Nehri'nde patlama: 1 kişi ağır yaralandı
Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim: Listede Olmayan Yok! Siyasetçiler, Gazeteciler, Hukukçular... İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?
Emekli Maaşlarında Fark Ödemesi Tarihi Netleşti SGK, Zam Farkı Ödemesinin Tarihini Açıkladı
Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Çifte Ödeme Alacaklar! Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak?