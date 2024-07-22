Bir Anda Neye Uğradığını Şaşırdı! Yaşlı Adam Kendini Çukurda Buldu

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi’nde yolda yürüyen yaşlı bir adam burada açık bırakılan alt yapı çukurunu biran fark edemeyerek çukur içerisine düştü. Yaşlı adamı fark eden vatandaşlar, yaşlı adamı çukur içerisinden çıkarttı.

Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA