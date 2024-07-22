Mardin'de Feci Kaza! Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Mardin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Mardin’in Artuklu ilçesinde Türkmen Deresi mevkiinde öğle saatlerinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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