Mardin'de Feci Kaza! Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Mardin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Mardin'de Feci Kaza! Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde Türkmen Deresi mevkiinde öğle saatlerinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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