Yeşil Vatan İçin Kritik Uyarı! Yangın Riski Yüksek Seviyede

Orman Genel Müdürlüğü, aşırı sıcak, şiddetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle artan yangın riskine karşı vatandaşları uyardı: “Ateş yakmayın, sigara izmariti atmayın, ateş ve duman görünce 112'yi arayın."

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
Yeşil Vatan İçin Kritik Uyarı! Yangın Riski Yüksek Seviyede
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Türkiye genelinde aşırı sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem koşulları nedeniyle yangın riskinin yüksek olduğunu duyurdu. Vatandaşları dikkatli olmaya çağıran OGM, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemleri sosyal medya hesabından yaptığı “Yüksek yangın riski uyarısı” başlıklı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı.

3 KRİTİK UYARI

Açıklamada, mevcut hava koşullarının orman yangınları için elverişli bir zemin oluşturduğuna dikkat çekilerek, “Yeşil vatan yangın riski altında. Lütfen açık alanda ateş yakmayalım. Sigara izmaritini doğaya atmayalım. Ormanda ateş veya duman gördüğümüzde 112’yi arayalım. Ormanlarımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, ormanların korunmasının sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına almak anlamına geldiğini vurguladı.

Bartın'da Orman Yangını 3 Saat Sonra Kontrol AltındaBartın'da Orman Yangını 3 Saat Sonra Kontrol AltındaGüncel

Karabük'teki Orman Yangını Kontrol AltındaKarabük'teki Orman Yangını Kontrol AltındaGüncel

Etiketler
Orman yangınları Yangın
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin İstenmeyen Çocuğuydu: Güle Güle Cengiz Ünder! Transferini Resmen Duyurdular Güle Güle Cengiz Ünder!
Ünlü Market Zincirinden Yorgunluktan Bayılan Çalışanlar İçin Ceza Gibi Karar! Tartışma Yarattı Ünlü Market Zincirinden Yorgunluktan Bayılan Çalışanlar İçin Ceza Gibi Karar! Tartışma Yarattı
Sahte Diploma Skandalına Adı Karışmıştı: 'Osmanlı Torunu' Sessizliğini Bozdu Sahte Diploma Skandalına Adı Karışmıştı: 'Osmanlı Torunu' Sessizliğini Bozdu
Milyonlarca EYT'li Diken Üstünde! SGK Harekete Geçti: Emekli Maaşınız İptal Olabilir Emekli Maaşınız İptal Olabilir
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı
AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem
Ünlü Spor Spikeri Ümit Aktan Hayatını Kaybetti! Spor Camiası Yasta Ünlü Spor Spikeri Hayatını Kaybetti