Yeşil Vatan İçin Kritik Uyarı! Yangın Riski Yüksek Seviyede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Türkiye genelinde aşırı sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem koşulları nedeniyle yangın riskinin yüksek olduğunu duyurdu. Vatandaşları dikkatli olmaya çağıran OGM, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemleri sosyal medya hesabından yaptığı “Yüksek yangın riski uyarısı” başlıklı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı.

3 KRİTİK UYARI

Açıklamada, mevcut hava koşullarının orman yangınları için elverişli bir zemin oluşturduğuna dikkat çekilerek, “Yeşil vatan yangın riski altında. Lütfen açık alanda ateş yakmayalım. Sigara izmaritini doğaya atmayalım. Ormanda ateş veya duman gördüğümüzde 112’yi arayalım. Ormanlarımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, ormanların korunmasının sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına almak anlamına geldiğini vurguladı.