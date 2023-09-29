Yeşil Sol Partili Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Milletvekili Ömer Öcalan hakkında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Yeşil Sol Partili Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında, katıldığı bir toplantıda PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"28.Dönem Milletvekili Ömer ÖCALAN’ın 29.09.2023 tarihinde “Ailelerimizle örgütlü ve özgür yaşamı büyütüyoruz” temalı programa katılarak, “Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için mücadele etmekteyiz, mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecektir” şeklinde sözler söylediği ve bu sözlerin muhtelif haber sitelerinde yayınladığı tespit edilmiş olup, bahse konu açıklamaların 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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