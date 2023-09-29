Yagıtay tarafından hükmü onanan Mine Özerden: Beni sadece bir kesimin sahiplenmesini istemem

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan hak savunucularından Mine Özerden, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan bir mesaj gönderdi.

Yargıtay’ın kararının ardından dün cezaevinden çıkan Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay’ın tahliyelerinden mutluluk duyduklarını söyleyen Özerden, davada kanıtlanabilir bir delil olmadığını belirtti.

Kararın Yargıtay’dan döneceğini düşündüklerini ancak sonucun bekledikleri gibi gerçekleşmediğini söyleyen, "Beni sadece bir kesimin sahiplenmesini istemem" diyerek, mesajında şunları kaydetti:

“Sevgili Mücella ve Sevgili Hakan’ın tahliyelerine çok sevindik elbette. Onların sevinememesini anlıyor ve ardındaki aklı ve yüreği çok seviyoruz.

Giderek dozu artan karmakarışık uygulamalar nedeniyle hukuk insanlarının artık temel hukuk ilkelerini yorumlayamaz ve rasyonel öngörülerde bulunamaz hale geldiği bir zamana denk geldik.

19/02/2020 tarihinde beraat ettiğimiz dava tamamen aynı iddialarla herhangi bir kanıtlanabilir delil olmaksızın (“olmayan şeyler kanıtlanamaz”) tekrar açıldı. Bu aleni yanlıştan ilk derece mahkemesi döner sandık, olmadı; istinaf döner sandık, o da olmadı. Artık Yargıtay bu hatayı yapmaz diye düşünüyorduk. Ne yazık ki o da olmadı. Kendi adıma çok şaşkınım.

Aidiyet ve sahiplenme duygusu zayıf olan biri olarak, beni sadece bir kesimin sahiplenmesini istemem. Her kesimden, her yaştan, düşünen ve bir arada durma derdi olan insanların, temel değerler ölçüsünde beni sahiplenmesini dilerim.

Mine Özerden (Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu)“