Yerel seçimlerde sandıklar erişime açıldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar belli oldu.

Yerel seçimlerde sandıklar erişime açıldı

31 Mart Yerel Seçimlerine 2 aydan daha az bir süre kaldı. Seçim yarışı hız kazanırken detaylar belli olmaya başladı.

Seçimlerde vatandaşların oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve Yüksek Seçim Kurulu'nun internet adresinde erişime açıldı.

YSK'nın internet sitesinde oy kullanacağınız yeri öğrenmek için tıklayınız.

e-Devlet'ten nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

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2024 Yerel Seçimleri
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