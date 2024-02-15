Yerel seçimlerde sandıklar erişime açıldı
31 Mart Yerel Seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar belli oldu.
31 Mart Yerel Seçimlerine 2 aydan daha az bir süre kaldı. Seçim yarışı hız kazanırken detaylar belli olmaya başladı.
Seçimlerde vatandaşların oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve Yüksek Seçim Kurulu'nun internet adresinde erişime açıldı.
YSK'nın internet sitesinde oy kullanacağınız yeri öğrenmek için tıklayınız.
e-Devlet'ten nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için tıklayınız.