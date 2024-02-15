İBB Meclisi'nde Sarıyer'deki tapu sorunu çözüldü: Satış yapılacak!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki tapu sorunu gündeme geldi. Yapılan görüşmede, üzerinde binası bulunan hak sahiplerine Yapı Kayıt Belgesine istinaden satışı kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi şubat ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Mecliste, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki tapu sorunu gündeme geldi.
SATIŞI KABUL EDİLDİ
Yapılan görüşmede, Ayazağa'daki 43 bin metrekarelik taşınmazın İBB'ye ait imar planlarında konut olarak gözüken 7 bin 500 metrekarelik kısmının, üzerinde binası bulunan hak sahiplerine Yapı Kayıt Belgesine istinaden satışı kabul edildi.
NE OLMUŞTU?
Yıllardır tapu mücadelesi veren Sarıyer mahalleleri, İBB ve Sarıyer Belediyesi'nin tapularının emlak rayiç bedeli üzerinden vatandaşlara verilmesini istiyordu
Kaynak: Gerçek Gündem
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