İBB Meclisi'nde Sarıyer'deki tapu sorunu çözüldü: Satış yapılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi şubat ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki tapu sorunu gündeme geldi.

SATIŞI KABUL EDİLDİ

Yapılan görüşmede, Ayazağa'daki 43 bin metrekarelik taşınmazın İBB'ye ait imar planlarında konut olarak gözüken 7 bin 500 metrekarelik kısmının, üzerinde binası bulunan hak sahiplerine Yapı Kayıt Belgesine istinaden satışı kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

Yıllardır tapu mücadelesi veren Sarıyer mahalleleri, İBB ve Sarıyer Belediyesi'nin tapularının emlak rayiç bedeli üzerinden vatandaşlara verilmesini istiyordu

Kaynak: Gerçek Gündem