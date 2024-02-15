Cinsel istismardan, yüksek fiyatlara... Listede yok yok! Birleşik Krallık vatandaşlarını Türkiye seyahati için uyardı

Birleşik Krallık Hükümeti, Türkiye’de 2023 suç istatistiklerine ilişkin güncel bilgilerin yanı sıra ülke hakkında bilgi vererek uyarıda bulundu.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, GOV.UK web sayfasında yer alan metinde, “2023 yılında Türkiye’deki İngiliz konsolosluk personeline taciz dahil 42 cinsel saldırı vakası bildirildi. Türkiye’deki İngiliz konsolosluk personeline bildirilen cinsel saldırı vakalarının çoğu yaz tatillerinde sahildeki turistik bölgelerde meydana geldi. Bu saldırıların birçoğu, otel çalışanları da dahil olmak üzere, mağdurun gün içinde tanıştığı biri tarafından gece gerçekleştirildi. Tuvalete tek başına giden küçüklere yönelik cinsel saldırılar da yaşandı. Bu durumlarda ekstra dikkatli olun” denildi.

Ayrıca web sitede kapkaç ve yiyecek-içecek fiyatlarındaki artışa dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu:

“İngilizlerin aynı zamanda “İstanbul’un önemli turistik bölgelerinde yaygın olan” sokak soygunları ve yankesicilik konusunda da dikkatli olmaları gerekiyor. Tatilciler, yabancıların kendilerine yiyecek ve içecek teklif etmesine, para bozdurmasına veya kendilerini bir restorana-kulübe götürmesine karşı dikkatli olmalıdır”

GOV.UK ayrıca sahte alkolün turistlerin ölümüne neden olduğu konusunda uyardı. Ayrıca Türk bayrağına hakaret etmenin de yasa dışı olduğunu yazıldı:

“Türk milletine, devletine, ulusal bayrağına hakaret etmek veya Türk parasını tahrif etmek yasa dışıdır. Bu yasalar kapsamındaki suçlar ceza gerektirir. Türkiye’de altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Britanyalılar Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyorlarsa, terörizm de dahil olmak üzere diğer risk faktörlerinin farkında olmalıdırlar. Birleşik Krallık’ı ve İngiliz vatandaşlarını hedef olarak gören grup ve bireyler de dahil olmak üzere, Birleşik Krallık çıkarlarını ve İngiliz vatandaşlarını küresel düzeyde etkileyen yüksek bir terör saldırısı tehdidi vardır. Her zaman tetikte olmalısınız. Terör saldırılarının çoğu Güneydoğu, Ankara ve İstanbul’da gerçekleşti. Özellikle büyük şehirlerde Batılı ülke vatandaşları saldırıların hedefi olabiliyor veya saldırılara maruz kalabiliyor”